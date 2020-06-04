***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2020 17:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-5 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849158
BIST
17:11109.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 510,47
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
17:116,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
17:117,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0670
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6426
En Düşük
7,5332
17:11371,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,10
|Açılış
|: 371,05
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SRVGY
|18,59
|12.989.196
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|71.824.474
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|DERAS
|5,18
|40.873.053
|% 9,98
|
|MRSHL
|92,55
|31.423.068
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,16
|41.911.296
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.972.195
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|1.198.807.674
|% 1,12
|
|ASELS
|31,92
|1.061.907.819
|% 0,50
|
|GARAN
|8,18
|843.002.233
|% -0,49
|
|PETKM
|3,79
|683.490.505
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,65
|591.869.876
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|591.869.876
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|683.490.505
|% 3,27
|
|IHLGM
|1,39
|228.049.279
|% 2,21
|
|TSKB
|1,16
|159.613.884
|% 0,87
|
|KARSN
|1,89
|252.670.973
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4612
|8,5037
|% 0,15
|
|Frank
|7,0250
|7,0673
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,00
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.441
|14,30
|
|Tam
|2.482
|2.512
|14,70
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|7,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,60
|