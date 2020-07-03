***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.07.2020 10:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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HAZİRAN 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854323
BIST
12:00117.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 273,29
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:006,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:007,7024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:00391,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 391,52
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,33
|31.749.163
|% 8,52
|
|KUTPO
|38,28
|29.192.138
|% 8,38
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,48
|511.515.864
|% 5,45
|
|ODAS
|2,66
|473.539.693
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,19
|424.968.249
|% -1,54
|
|THYAO
|12,10
|378.894.732
|% -1,31
|
|GARAN
|8,28
|328.861.782
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|219.884.381
|% 6,86
|
|ODAS
|2,66
|473.539.693
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,74
|303.612.295
|% 4,19
|
|ALBRK
|1,82
|312.565.909
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,07
|311.976.066
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5189
|8,5616
|% -0,01
|
|Frank
|7,2165
|7,2599
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,73
|
|Altın Gr.
|391
|392
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.556
|1,40
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,40
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,45
|
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