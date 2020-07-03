***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.07.2020 10:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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HAZİRAN 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854326
BIST
12:17117.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 194,54
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:176,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:177,7024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:17391,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 391,39
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|7.665.819
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|KUTPO
|38,42
|34.782.727
|% 8,78
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|KRDMA
|4,84
|18.710.726
|% -3,97
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,47
|521.211.378
|% 5,15
|
|ODAS
|2,65
|493.874.318
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,20
|426.359.446
|% -1,23
|
|THYAO
|12,09
|404.140.592
|% -1,39
|
|GARAN
|8,27
|357.278.285
|% -1,08
|
|IEYHO
|1,09
|222.718.475
|% 6,86
|
|ODAS
|2,65
|493.874.318
|% 3,92
|
|ALBRK
|1,82
|340.451.820
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,73
|307.338.241
|% 3,59
|
|KARSN
|3,47
|521.211.378
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5110
|8,5537
|% -0,10
|
|Frank
|7,2132
|7,2566
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,38
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.637
|3,00
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,20
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,50
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|
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