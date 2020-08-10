***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 11:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020-7 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867146
BIST
11:221.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:227,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:228,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1112
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:22480,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,08
|Açılış
|: 480,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|174.802
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.182.986
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|278.089
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,67
|1.016.148.913
|% 5,24
|
|EKGYO
|1,93
|573.138.524
|% -1,53
|
|GARAN
|6,57
|245.235.190
|% -0,15
|
|SASA
|12,95
|238.089.485
|% 3,85
|
|BIMAS
|64,50
|196.605.581
|% 3,04
|
|EKGYO
|1,93
|573.138.524
|% -1,53
|
|ASELS
|17,67
|1.016.148.913
|% 5,24
|
|KRDMD
|2,62
|146.178.960
|% -1,50
|
|KARSN
|2,74
|146.945.861
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|105.882.663
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5573
|9,6052
|% 0,74
|
|Frank
|8,0034
|8,0516
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9516
|1,9614
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|-0,38
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,05
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|0,44
|
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