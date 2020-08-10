***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 11:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2020-7 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867148
BIST
11:211.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:217,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:218,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1112
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:21480,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,14
|Açılış
|: 480,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|173.737
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.118.264
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|278.089
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,64
|1.007.706.696
|% 5,06
|
|EKGYO
|1,93
|571.779.967
|% -1,53
|
|GARAN
|6,58
|242.894.771
|% 0,00
|
|SASA
|12,97
|235.917.757
|% 4,01
|
|BIMAS
|64,45
|195.248.663
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,93
|571.779.967
|% -1,53
|
|ASELS
|17,64
|1.007.706.696
|% 5,06
|
|KRDMD
|2,63
|145.920.332
|% -1,13
|
|ODAS
|2,23
|105.347.478
|% 0,45
|
|KARSN
|2,74
|122.754.373
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5520
|9,5999
|% 0,69
|
|Frank
|7,9970
|8,0452
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,87
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,06
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
|
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