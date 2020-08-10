***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 11:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020-7 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867158
BIST
11:311.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:317,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:318,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1126
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:31480,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,22
|Açılış
|: 480,37
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|179.064
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.223.252
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|278.350
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,55
|1.053.883.784
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,90
|591.097.438
|% -3,06
|
|GARAN
|6,55
|259.213.745
|% -0,46
|
|SASA
|12,83
|243.710.690
|% 2,89
|
|BIMAS
|64,30
|205.647.014
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,90
|591.097.438
|% -3,06
|
|ASELS
|17,55
|1.053.883.784
|% 4,53
|
|KRDMD
|2,60
|156.039.408
|% -2,26
|
|KARSN
|2,70
|159.698.149
|% -0,37
|
|ODAS
|2,21
|110.454.177
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5594
|9,6073
|% 0,77
|
|Frank
|7,9975
|8,0457
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-2,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,23
|28,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,05
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|0,49
|
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