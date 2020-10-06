***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 14:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYLÜL 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878565
BIST
14:391.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:397,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:399,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:39479,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,25
|Açılış
|: 479,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:39
|FORMT
|4,84
|37.516.722
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.776.291
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|680.558
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.268.369.414
|% 1,39
|
|ODAS
|3,30
|988.692.907
|% 9,27
|
|SISE
|6,98
|830.632.124
|% -0,57
|
|TURSG
|6,24
|552.312.007
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|451.465.715
|% 2,68
|
|ODAS
|3,30
|988.692.907
|% 9,27
|
|GARAN
|7,28
|1.268.369.414
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,68
|451.465.715
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,79
|281.925.869
|% 1,13
|
|SISE
|6,98
|830.632.124
|% -0,57
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7677
|7,7726
|% 0,10
|
|Euro
|9,1622
|9,1689
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0271
|10,0773
|% -0,23
|
|Frank
|8,4663
|8,5173
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0649
|2,0752
|% 0,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|2,97
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.151
|3.230
|8,23
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|3,98
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,99
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,03
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,73
|