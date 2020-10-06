***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 14:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
EYLÜL 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878566
BIST
14:051.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.169
En Düşük
1.162
14:057,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:059,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:05478,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 478,36
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:05
|SRVGY
|29,04
|8.578.828
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.486.308
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.597.768
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.515.604
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|TKURU
|679,20
|662.899
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.129.106.037
|% 1,39
|
|ODAS
|3,27
|923.572.868
|% 8,28
|
|SISE
|6,97
|818.420.867
|% -0,71
|
|TURSG
|6,26
|531.070.982
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,68
|436.229.690
|% 2,68
|
|ODAS
|3,27
|923.572.868
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,68
|436.229.690
|% 2,68
|
|GARAN
|7,28
|1.129.106.037
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,79
|261.838.944
|% 1,13
|
|SISE
|6,97
|818.420.867
|% -0,71
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7734
|7,7762
|% 0,15
|
|Euro
|9,1571
|9,1657
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0533
|10,1038
|% 0,04
|
|Frank
|8,4725
|8,5235
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0679
|2,0782
|% 0,20
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,44
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,67
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,26
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,48
|
Seans Raporu
14:05
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-
14:18KATMR
Yüzde 6.40 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 695, 120 adet işlem
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14:17ALMAD
Yüzde 9.77 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 040 adet işlem
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14:16LUKSK
Yüzde 9.99 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 923 adet işlem
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14:15XU100
Endeks 1, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 10, 761.00 milyon TL de
-
14:15RYSAS
Yüzde 5.58 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 995, 954 adet işlem