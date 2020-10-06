***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 14:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
EYLÜL 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878555
BIST
17:071.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:077,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:079,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:07479,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|85,80
|1.743.885
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.627.833
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.373
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.593.705
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|824.549
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.769.022.371
|% 0,56
|
|ODAS
|3,32
|1.367.140.146
|% 9,93
|
|SISE
|6,89
|1.159.536.405
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|794.970.213
|% -0,57
|
|TURSG
|6,18
|759.291.946
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.367.140.146
|% 9,93
|
|GARAN
|7,22
|1.769.022.371
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,66
|606.381.568
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|794.970.213
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|352.826.503
|% 1,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7710
|7,7750
|% 0,13
|
|Euro
|9,1593
|9,1695
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1032
|% 0,03
|
|Frank
|8,4690
|8,5201
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0676
|2,0779
|% 0,18
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|3,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|9,43
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|4,56
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|