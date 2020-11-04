***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2020 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886047
BIST
11:291.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:298,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0822
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:299,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0871
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:29516,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,66
|Açılış
|: 516,60
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:29
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.144.616
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|HALKB
|5,08
|473.397.777
|% 3,89
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|321.234.654
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4863
|8,4934
|% 0,98
|
|Euro
|9,9229
|9,9285
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,9532
|11,0081
|% 0,37
|
|Frank
|9,2483
|9,3040
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-11,62
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,82
|39,82
|0,11
|
Seans Raporu
11:29
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11:44RAYSG
Yüzde 5.67 oranında artışla 19.21 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 166 adet işlem
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11:42DYOBY
Yüzde 5.77 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 033 adet işlem
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 280
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11:41XU100
Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de
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11:39DOAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 18.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 359 adet işlem