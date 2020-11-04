***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2020 11:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886062
BIST
11:391.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,02
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:398,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0818
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:399,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0780
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:39517,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,52
|Açılış
|: 517,46
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.259.578
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.191.299.606
|% 0,72
|
|HALKB
|5,09
|482.520.832
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,35
|446.701.573
|% 2,45
|
|TSKB
|2,20
|427.973.743
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,06
|401.321.407
|% 1,50
|
|TSKB
|2,20
|427.973.743
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.191.299.606
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|323.457.494
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|446.701.573
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,06
|401.321.407
|% 1,50
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4854
|8,4930
|% 0,97
|
|Euro
|9,9088
|9,9194
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,9630
|11,0180
|% 0,46
|
|Frank
|9,2564
|9,3122
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-11,35
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,18
|