***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2020 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886048
BIST
15:291.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 19,97
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:298,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:299,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0486
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:29516,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,98
|Açılış
|: 516,93
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.680.668
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.873.129
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,99
|2.332.240.001
|% 0,58
|
|THYAO
|9,88
|1.045.633.117
|% 3,78
|
|KRDMD
|3,37
|851.589.113
|% 3,06
|
|SISE
|6,49
|848.970.254
|% 1,41
|
|TSKB
|2,14
|814.908.076
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|814.908.076
|% -6,96
|
|GARAN
|6,99
|2.332.240.001
|% 0,58
|
|KRDMD
|3,37
|851.589.113
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,33
|564.333.668
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.745.084
|% 1,17
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4247
|8,4332
|% 0,26
|
|Euro
|9,8771
|9,8875
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,9818
|11,0369
|% 0,64
|
|Frank
|9,2347
|9,2903
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2440
|2,2553
|% 0,45
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,93
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.433
|3.485
|-42,00
|
|Tam
|3.413
|3.501
|-36,46
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,63
|
|Çeyrek
|827
|847
|-8,82
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|0,99
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
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15:42CIMSA
Yüzde 7.02 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 468, 126 adet işlem
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 84 artarak (% 1.09 ) 1, 283
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15:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
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15:41XU100
Endeks 1, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 419.00 milyon TL de
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15:41BSOKE
Yüzde 5.61 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 179, 283 adet işlem