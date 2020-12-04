***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2020 15:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KASIM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891432
BIST
17:221.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:227,7899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:229,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:22461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 461,78
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:20
|IDEAS
|11,22
|4.687.592
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.348.371
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.591.294
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.384.671
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|273.677.896
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.608.072
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|SELEC
|15,25
|1.284.526.501
|% -8,52
|
|PETKM
|4,66
|4.182.019.030
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,80
|1.725.568.959
|% 5,66
|
|TSKB
|1,93
|1.667.902.380
|% -6,31
|
|SELEC
|15,25
|1.284.526.501
|% -8,52
|
|TUPRS
|95,10
|1.283.749.807
|% 3,03
|
|PETKM
|4,66
|4.182.019.030
|% 9,39
|
|TSKB
|1,93
|1.667.902.380
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,80
|1.725.568.959
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,80
|762.198.967
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,16
|466.323.811
|% -0,46
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7839
|7,7892
|% 0,22
|
|Euro
|9,4713
|9,4789
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,5004
|10,5531
|% 0,73
|
|Frank
|8,7243
|8,7769
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0707
|2,0811
|% 0,23
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,10
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-6,65
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-3,22
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|49,16
|49,16
|0,45
|