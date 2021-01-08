***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 12:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898191
BIST
15:031.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:037,3447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:039,0058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:03447,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,88
|Açılış
|: 447,15
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:01
|INVEO
|58,30
|51.908.405
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|2.621.422
|% 9,99
|
|ORMA
|19,32
|1.404.390
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|JANTS
|484,50
|454.803.336
|% -0,19
|
|SOKM
|13,83
|311.737.019
|% 5,65
|
|PGSUS
|73,30
|261.216.892
|% 1,59
|
|TURSG
|7,22
|227.875.405
|% 1,98
|
|KRVGD
|13,93
|224.815.207
|% 6,09
|
|IHLGM
|1,40
|153.792.002
|% -1,41
|
|ODAS
|3,90
|217.016.750
|% -1,27
|
|TURSG
|7,22
|227.875.405
|% 1,98
|
|HLGYO
|3,34
|80.026.553
|% -0,30
|
|SOKM
|13,83
|311.737.019
|% 5,65
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3398
|7,3445
|% -0,05
|
|Euro
|8,9929
|9,0015
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9535
|10,0035
|% 0,19
|
|Frank
|8,2726
|8,3224
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% 0,00
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,45
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
|