***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 12:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898194
BIST
14:491.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
14:497,3413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:499,0002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:49447,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,79
|Açılış
|: 447,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:47
|INVEO
|58,30
|51.739.801
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.117.617
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.445.075
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|118,80
|1.700.391.782
|% 9,49
|
|EKGYO
|2,53
|1.608.191.298
|% -2,69
|
|THYAO
|12,93
|1.206.023.786
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.063.663.885
|% 1,08
|
|OTKAR
|426,80
|988.806.776
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,53
|1.608.191.298
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,57
|273.969.736
|% 1,29
|
|PETKM
|5,25
|800.032.503
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.063.663.885
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|255.185.651
|% -0,54
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3418
|7,3450
|% -0,04
|
|Euro
|8,9958
|9,0050
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9501
|10,0000
|% 0,15
|
|Frank
|8,2671
|8,3169
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9513
|1,9610
|% -0,04
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-21,13
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.966
|3.010
|-29,00
|
|Tam
|2.949
|3.023
|-33,32
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,12
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,06
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,78
|
Seans Raporu
14:47
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