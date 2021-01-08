***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 12:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898197
BIST
14:481.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
14:487,3433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:489,0038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0188
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:48447,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,02
|Açılış
|: 447,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:48
|INVEO
|58,30
|51.740.326
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.117.617
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.481.195
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,70
|1.750.628.377
|% 8,48
|
|EKGYO
|2,52
|1.619.550.050
|% -3,08
|
|THYAO
|12,93
|1.207.848.540
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.066.933.799
|% 1,08
|
|OTKAR
|426,90
|991.327.006
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,52
|1.619.550.050
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|276.873.687
|% 1,94
|
|PETKM
|5,26
|800.569.079
|% 0,19
|
|SISE
|7,46
|1.066.933.799
|% 1,08
|
|TSKB
|1,84
|255.444.072
|% -1,08
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3414
|7,3433
|% -0,07
|
|Euro
|8,9969
|9,0038
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9504
|10,0003
|% 0,16
|
|Frank
|8,2664
|8,3162
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,05
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,56
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.951
|3.026
|-30,83
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-14,91
|
|Çeyrek
|715
|732
|-7,46
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,13
|
Seans Raporu
14:48
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15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 59 artarak (% 0.78 ) 1, 377
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15:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, NETAS, ORMA, YESIL, ISBIR, OLMIP, IZTAR, CMENT, RODRG, BASCM
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15:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, UMPAS, BALAT, DIRIT
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15:03
ORMA, INVEO, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:03
DZGYO, DIRIT, YKSLN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında