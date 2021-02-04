***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-OCAK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907398
BIST
12:251.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:257,1474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:258,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5742
12:25416,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,28
|Açılış
|: 416,80
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:25
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.626.528
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.550.094
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,18
|11.174.700
|% -5,35
|
|BTCIM
|9,78
|9.199.395
|% -4,86
|
|GLBMD
|9,20
|3.438.883
|% -4,07
|
|TSGYO
|6,64
|7.550.908
|% -3,63
|
|SISE
|7,78
|758.126.604
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,06
|670.113.386
|% 2,62
|
|GARAN
|10,06
|513.361.562
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|459.868.617
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,11
|312.857.528
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,50
|459.868.617
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,61
|310.667.708
|% 0,00
|
|SISE
|7,78
|758.126.604
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,06
|670.113.386
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,96
|278.741.293
|% -1,66
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1446
|7,1474
|% -0,24
|
|Euro
|8,5777
|8,5805
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6783
|9,7268
|% -0,56
|
|Frank
|7,8918
|7,9393
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9001
|1,9096
|% -0,13
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-19,59
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-36,07
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-17,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
|