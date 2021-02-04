***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-OCAK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907409
BIST
12:251.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:257,1474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:258,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5742
12:25416,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,28
|Açılış
|: 416,80
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:25
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.618.901
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,10
|11.372.452
|% -5,59
|
|BTCIM
|9,79
|9.248.229
|% -4,77
|
|GLBMD
|9,20
|3.532.547
|% -4,07
|
|TSGYO
|6,65
|7.559.288
|% -3,48
|
|SISE
|7,77
|760.599.815
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,05
|680.082.069
|% 2,47
|
|GARAN
|10,07
|514.174.493
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|492.897.989
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,10
|315.514.468
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,50
|492.897.989
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|312.233.726
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|760.599.815
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,05
|680.082.069
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,96
|288.553.044
|% -1,66
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1446
|7,1474
|% -0,24
|
|Euro
|8,5777
|8,5805
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6818
|9,7304
|% -0,52
|
|Frank
|7,8907
|7,9383
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9001
|1,9097
|% -0,13
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-18,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-45,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-42,87
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-20,73
|
|Çeyrek
|668
|683
|-10,37
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,03
|