***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-OCAK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907412
BIST
12:181.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:187,1476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:188,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0449
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5760
12:18416,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,60
|Açılış
|: 416,48
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,48
BIST En Aktif Hisseler12:18
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.626.528
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.482.311
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,14
|11.040.297
|% -5,47
|
|BTCIM
|9,73
|9.069.575
|% -5,35
|
|TSGYO
|6,63
|7.528.166
|% -3,77
|
|GLBMD
|9,25
|3.271.160
|% -3,55
|
|SISE
|7,76
|748.572.589
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,06
|663.953.489
|% 2,62
|
|GARAN
|10,06
|501.784.003
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|458.720.665
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,61
|308.719.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|458.720.665
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,61
|308.719.789
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|748.572.589
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,06
|663.953.489
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,96
|267.985.370
|% -1,66
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1442
|7,1476
|% -0,24
|
|Euro
|8,5773
|8,5807
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6809
|9,7294
|% -0,53
|
|Frank
|7,8925
|7,9400
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9006
|1,9102
|% -0,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-18,74
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-30,73
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-14,86
|
|Çeyrek
|671
|686
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|0,12
|