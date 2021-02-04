***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-OCAK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907404
BIST
12:271.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:277,1476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:278,5835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5742
12:27416,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,30
|Açılış
|: 416,77
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:25
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.618.901
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,10
|11.372.452
|% -5,59
|
|BTCIM
|9,79
|9.248.229
|% -4,77
|
|GLBMD
|9,20
|3.532.547
|% -4,07
|
|TSGYO
|6,65
|7.559.288
|% -3,48
|
|SISE
|7,77
|760.599.815
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,05
|680.082.069
|% 2,47
|
|GARAN
|10,07
|514.174.493
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|492.897.989
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,10
|315.514.468
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,50
|492.897.989
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|312.233.726
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|760.599.815
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,05
|680.082.069
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,96
|288.553.044
|% -1,66
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1446
|7,1474
|% -0,24
|
|Euro
|8,5777
|8,5805
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6833
|9,7319
|% -0,50
|
|Frank
|7,8887
|7,9362
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8999
|1,9095
|% -0,14
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-21,50
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-29,76
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-14,39
|
|Çeyrek
|671
|687
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,36
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,11
|