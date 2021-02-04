***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-OCAK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907406
BIST
11:001.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.542
En Düşük
1.534
11:007,1553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
11:008,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,5812
11:00420,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,01
|Açılış
|: 420,07
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|86.957.422
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|7.450.867
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|19.855.658
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,48
|7.216.977
|% -4,47
|
|TSGYO
|6,60
|6.489.869
|% -4,21
|
|DITAS
|41,12
|5.710.662
|% -4,06
|
|BTCIM
|9,88
|6.009.418
|% -3,89
|
|SISE
|7,73
|475.861.400
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,50
|349.605.418
|% -0,79
|
|GARAN
|10,06
|290.491.873
|% -0,40
|
|KRDMD
|6,95
|234.886.456
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,11
|225.890.370
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,50
|349.605.418
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,59
|177.912.022
|% -0,77
|
|SISE
|7,73
|475.861.400
|% 1,71
|
|CEMAS
|2,30
|141.460.112
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,11
|225.890.370
|% 0,98
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1505
|7,1553
|% -0,13
|
|Euro
|8,5964
|8,6049
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,7001
|9,7488
|% -0,33
|
|Frank
|7,9180
|7,9657
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9032
|1,9128
|% 0,04
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-9,11
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|