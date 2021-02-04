***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-OCAK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907401
BIST
14:131.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:137,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0422
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:138,5540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0716
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:13414,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -7,29
|Açılış
|: 414,79
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:13
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.385.747
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|3.534.003
|% 9,97
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|SAMAT
|9,86
|110.827.469
|% -5,65
|
|TSGYO
|6,55
|10.316.831
|% -4,93
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.154.441.362
|% 2,24
|
|KARSN
|5,31
|976.572.508
|% 3,51
|
|KRDMD
|7,06
|863.117.252
|% 2,62
|
|GARAN
|10,06
|740.448.784
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|671.188.503
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|671.188.503
|% -0,79
|
|KARSN
|5,31
|976.572.508
|% 3,51
|
|PEGYO
|2,53
|425.405.843
|% -3,07
|
|SISE
|7,77
|1.154.441.362
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|863.117.252
|% 2,62
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1169
|7,1223
|% -0,59
|
|Euro
|8,5465
|8,5540
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,6424
|9,6908
|% -0,92
|
|Frank
|7,8633
|7,9107
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8931
|1,9026
|% -0,50
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-21,03
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,23
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.797
|-57,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-55,69
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-26,93
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,47
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|