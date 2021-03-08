***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 14:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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2020-ŞUBAT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915914
BIST
14:211.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:217,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1246
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:219,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1148
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:21415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,65
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:21
|VKFYO
|8,91
|48.228.208
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.151.742.511
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.117.659.404
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|924.537.964
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|827.687.545
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.901.098
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.117.659.404
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.844.492
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.901.098
|% 1,11
|
|GARAN
|9,13
|1.151.742.511
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|492.779.279
|% -0,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6504
|7,6566
|% 1,65
|
|Euro
|9,0900
|9,0948
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5418
|10,5947
|% 1,38
|
|Frank
|8,1559
|8,2051
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 1,51
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,14
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|26,05
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,60
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,14
|
Seans Raporu
14:21
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