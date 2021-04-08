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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.04.2021 11:23



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924782


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BIST En Aktif Hisseler14:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 6,82 41.744.231 % 10,00  
MTRKS 37,26 191.442 % 9,98  
NTGAZ 15,03 12.643.988 % 9,95  
ATSYH 4,86 547.989 % 9,95  
UMPAS 1,96 158.197 % 9,50  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 8,1553 8,1602 % 0,17  
Euro 9,6961 9,7056 % 0,15  
Sterlin 11,1780 11,2341 % 0,14  
Frank 8,7537 8,8064 % 0,26  
Riyal 2,1694 2,1802 % 0,14  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 10,44  
Altın Gr. 459 459 3,47  
Cumhuriyet 3.034 3.079 5,00  
Tam 3.021 3.098 6,51  
Yarım 1.460 1.498 3,14  
Çeyrek 732 749 1,58  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,22  
Gümüş Gr. 6,66 6,66 0,07  
B. Petrol 62,98 62,98 -0,18  
Seans Raporu 14:13
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