***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 13:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935628
BIST
14:281.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:288,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:2810,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:28488,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,28
|Açılış
|: 488,07
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:26
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.386.919
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.591.708
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.547.592
|% 9,93
|
|INVEO
|131,90
|97.750.750
|% 9,92
|
|VAKFN
|13,99
|2.925.211
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,29
|40.377.157
|% -6,52
|
|FORMT
|1,30
|9.906.758
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|744.970.784
|% -0,26
|
|THYAO
|13,20
|716.146.464
|% 1,62
|
|KRDMD
|8,63
|624.222.862
|% 1,77
|
|PETKM
|6,55
|618.494.737
|% 0,31
|
|KOZAL
|130,40
|599.015.277
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,13
|266.849.638
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|195.596.245
|% 2,17
|
|GARAN
|7,70
|744.970.784
|% -0,26
|
|PETKM
|6,55
|618.494.737
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,07
|246.197.290
|% 2,68
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2573
|8,2590
|% 0,30
|
|Euro
|10,0458
|10,0537
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6110
|11,6692
|% 1,13
|
|Frank
|9,1355
|9,1906
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1945
|2,2055
|% 0,25
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|6,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,44
|
Seans Raporu
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