***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 10:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940421
BIST
16:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:358,6318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:3510,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:35524,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,76
|Açılış
|: 524,23
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ATATP
|29,04
|10.400.676
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|NATEN
|40,80
|59.321.445
|% 7,14
|
|CASA
|165,00
|562.822
|% 7,14
|
|HUBVC
|13,71
|45.529.493
|% 7,03
|
|DERHL
|5,16
|13.122.478
|% -6,52
|
|TKURU
|207,80
|3.773.566
|% -4,90
|
|DENGE
|4,76
|293.873
|% -4,42
|
|TUCLK
|11,00
|22.738.846
|% -3,68
|
|YAYLA
|4,28
|14.869.807
|% -3,60
|
|BOBET
|4,16
|408.087.917
|% -1,65
|
|PGSUS
|82,80
|183.097.416
|% 1,35
|
|ESEN
|33,06
|179.901.075
|% 6,51
|
|QUAGR
|26,36
|104.126.734
|% 5,86
|
|IHLGM
|1,17
|67.295.545
|% 2,63
|
|BOBET
|4,16
|408.087.917
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,17
|67.295.545
|% 2,63
|
|ZRGYO
|1,62
|37.619.147
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|44.261.559
|% -1,42
|
|GWIND
|3,91
|43.502.128
|% 0,51
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-2,19
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-13,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-11,08
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-5,36
|
|Çeyrek
|836
|855
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|
Seans Raporu
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