***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 10:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940427
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0284
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0079
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05524,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,06
|Açılış
|: 524,93
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.488.377
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.492.390
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.432.983
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|207.134
|% -9,92
|
|PKENT
|2.425,60
|2.301.091
|% -9,86
|
|SNPAM
|15,00
|128.583
|% -7,98
|
|YESIL
|71,00
|22.762.705
|% -7,79
|
|GARAN
|8,29
|1.516.198.434
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.319.518.811
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,20
|774.531.716
|% 3,64
|
|SISE
|8,20
|651.379.754
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,79
|610.363.167
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,98
|373.812.575
|% 1,54
|
|GARAN
|8,29
|1.516.198.434
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,25
|402.660.696
|% 1,81
|
|BOBET
|4,11
|459.939.726
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.319.518.811
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6365
|8,6384
|% -0,33
|
|Euro
|10,5372
|10,5422
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1829
|12,2440
|% -0,42
|
|Frank
|9,5688
|9,6264
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,70
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS