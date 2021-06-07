***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 10:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940428
BIST
16:371.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:378,6320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0348
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:3710,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:37524,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,44
|Açılış
|: 524,55
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ATATP
|29,04
|10.401.286
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.792.996
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.342.843
|% 8,43
|
|EUKYO
|6,18
|2.486.969
|% 7,85
|
|METUR
|22,50
|23.724.323
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,16
|13.430.086
|% -6,52
|
|PKENT
|2.528,90
|2.064.156
|% -6,02
|
|DESA
|12,55
|7.110.988
|% -5,07
|
|THYAO
|14,31
|1.169.344.607
|% 1,92
|
|GARAN
|8,26
|1.125.866.896
|% 1,98
|
|KOZAL
|123,60
|526.306.014
|% 2,32
|
|KRDMD
|7,78
|490.006.782
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|460.596.517
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|350.448.104
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|373.483.777
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.125.866.896
|% 1,98
|
|BOBET
|4,17
|409.115.988
|% -1,42
|
|THYAO
|14,31
|1.169.344.607
|% 1,92
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6305
|8,6320
|% -0,40
|
|Euro
|10,5140
|10,5196
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1943
|12,2555
|% -0,33
|
|Frank
|9,5684
|9,6260
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-2,19
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-13,00
|
|Tam
|3.448
|3.534
|-13,72
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-6,64
|
|Çeyrek
|836
|855
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|-0,27
|
Seans Raporu
16:35
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16:51RYGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 381 adet işlem
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16:50ETYAT
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16:48XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 11, 106.00 milyon TL de
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16:48QUAGR
Yüzde 5.86 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 877 adet işlem
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16:47RYGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 551, 944 adet işlem