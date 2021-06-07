***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 10:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940424
BIST
17:421.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:428,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4210,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:42524,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,04
|Açılış
|: 524,95
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ATATP
|29,04
|10.461.921
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.987.733
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.842.637
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.081.218
|% -10,00
|
|YESIL
|71,25
|19.530.654
|% -7,47
|
|PKENT
|2.493,90
|2.207.284
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,14
|15.261.342
|% -6,88
|
|GARAN
|8,27
|1.310.019.614
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.254.245.881
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,40
|708.382.215
|% 2,98
|
|KRDMD
|7,77
|546.063.682
|% 0,26
|
|SISE
|8,20
|536.815.449
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,99
|367.777.559
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|390.551.700
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.310.019.614
|% 2,10
|
|BOBET
|4,04
|445.502.502
|% -4,49
|
|THYAO
|14,30
|1.254.245.881
|% 1,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6227
|8,6283
|% -0,44
|
|Euro
|10,5146
|10,5222
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1935
|12,2547
|% -0,34
|
|Frank
|9,5681
|9,6257
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,78
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,45
|71,45
|-0,44
|