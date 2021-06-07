***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 10:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940434
BIST
17:531.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:538,6347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0321
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5310,5358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0143
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:53524,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,15
|Açılış
|: 524,84
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ATATP
|29,04
|10.469.791
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.241.138
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.301
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|24.021.795
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,76
|4.012.866
|% 9,30
|
|YESIL
|69,30
|20.892.418
|% -10,00
|
|METUR
|22,50
|24.218.940
|% -10,00
|
|PKENT
|2.471,00
|2.256.887
|% -8,18
|
|YAYLA
|4,11
|16.975.496
|% -7,43
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|GARAN
|8,30
|1.418.238.230
|% 2,47
|
|THYAO
|14,29
|1.278.542.636
|% 1,78
|
|KOZAL
|124,60
|722.110.785
|% 3,15
|
|SISE
|8,21
|582.234.431
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,81
|569.909.170
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|369.512.735
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|395.454.540
|% 1,81
|
|GARAN
|8,30
|1.418.238.230
|% 2,47
|
|BOBET
|4,05
|452.282.571
|% -4,26
|
|THYAO
|14,29
|1.278.542.636
|% 1,78
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6304
|8,6347
|% -0,37
|
|Euro
|10,5290
|10,5358
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,1962
|12,2573
|% -0,31
|
|Frank
|9,5740
|9,6316
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,06
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|
Seans Raporu
17:53
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