***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:49
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948361
BIST
11:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,50
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:098,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:0910,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0849
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3354
En Düşük
10,2314
11:09505,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 505,77
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TUREX
|11,57
|9.760.649
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,56
|3.938.043
|% 7,54
|
|MAKTK
|2,94
|35.815.101
|% 7,30
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.038.499
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|14.533.356
|% -9,95
|
|KATMR
|3,23
|38.619.474
|% -6,38
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,90
|39.464.947
|% -5,40
|
|GARAN
|8,64
|240.532.501
|% -1,03
|
|THYAO
|13,76
|168.069.622
|% -0,65
|
|PETKM
|5,36
|166.178.167
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,84
|107.666.249
|% 4,35
|
|FENER
|38,46
|103.242.915
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.550.843
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|51.828.376
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|62.764.561
|% -3,47
|
|PETKM
|5,36
|166.178.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|64.621.287
|% -0,88
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7100
|8,7137
|% 0,33
|
|Euro
|10,2769
|10,3114
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9660
|12,0260
|% 0,12
|
|Frank
|9,4323
|9,4892
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3160
|2,3276
|% 0,31
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,38
|72,38
|-1,05
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KRDMD, TTKOM
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, TKFEN
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 72 kaybederek (% -0.55 ) 1, 223
-
11:21
LOGO, ISKUR, MAKTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:21
SRVGY, DOBUR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında