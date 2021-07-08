***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:49
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948362
BIST
11:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,50
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:098,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:0910,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0609
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3350
En Düşük
10,2314
11:09505,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 505,77
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TUREX
|11,57
|9.863.876
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|MAKTK
|2,92
|36.608.668
|% 6,57
|
|PINSU
|7,49
|4.140.700
|% 6,54
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.045.660
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,75
|16.764.742
|% -9,51
|
|KATMR
|3,22
|39.140.578
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,70
|41.364.972
|% -5,55
|
|GARAN
|8,65
|243.966.796
|% -0,92
|
|THYAO
|13,77
|172.571.266
|% -0,58
|
|PETKM
|5,35
|166.427.245
|% -0,19
|
|BIOEN
|27,94
|111.291.252
|% 4,72
|
|FENER
|38,46
|103.844.196
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.752.671
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|51.830.128
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|62.786.352
|% -3,47
|
|PETKM
|5,35
|166.427.245
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|65.747.482
|% -0,44
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7100
|8,7137
|% 0,33
|
|Euro
|10,2769
|10,3114
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9656
|12,0256
|% 0,11
|
|Frank
|9,4274
|9,4842
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% 0,30
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,14
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,72
|
Seans Raporu
11:09
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 72 kaybederek (% -0.45 ) 1, 492
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11:16XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 2, 583.00 milyon TL de
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11:15FADE
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 792 adet işlem
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11:13ERBOS
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 161 adet işlem
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11:11XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 2, 442.00 milyon TL de