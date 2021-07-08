***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948373
BIST
11:081.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:088,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:0810,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3350
En Düşük
10,2314
11:08506,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,40
|Açılış
|: 506,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TUREX
|11,57
|9.760.649
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,56
|3.938.043
|% 7,54
|
|MAKTK
|2,94
|35.815.101
|% 7,30
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.038.499
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|14.533.356
|% -9,95
|
|KATMR
|3,23
|38.619.474
|% -6,38
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,90
|39.464.947
|% -5,40
|
|GARAN
|8,64
|240.532.501
|% -1,03
|
|THYAO
|13,76
|168.069.622
|% -0,65
|
|PETKM
|5,36
|166.178.167
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,84
|107.666.249
|% 4,35
|
|FENER
|38,46
|103.242.915
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.550.843
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|51.828.376
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|62.764.561
|% -3,47
|
|PETKM
|5,36
|166.178.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|64.621.287
|% -0,88
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7100
|8,7137
|% 0,33
|
|Euro
|10,2769
|10,3114
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9697
|12,0298
|% 0,15
|
|Frank
|9,4363
|9,4931
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3162
|2,3278
|% 0,31
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|4,04
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,34
|72,34
|-1,09
|