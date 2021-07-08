***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948374
BIST
11:111.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,22
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:118,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:1110,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0773
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3350
En Düşük
10,2314
11:11505,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,06
|Açılış
|: 505,83
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TUREX
|11,57
|9.863.876
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|MAKTK
|2,92
|36.608.668
|% 6,57
|
|PINSU
|7,49
|4.140.700
|% 6,54
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.045.660
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,75
|16.764.742
|% -9,51
|
|KATMR
|3,22
|39.140.578
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,70
|41.364.972
|% -5,55
|
|GARAN
|8,65
|243.966.796
|% -0,92
|
|THYAO
|13,77
|172.571.266
|% -0,58
|
|PETKM
|5,35
|166.427.245
|% -0,19
|
|BIOEN
|27,94
|111.291.252
|% 4,72
|
|FENER
|38,46
|103.844.196
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.752.671
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|51.830.128
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|62.786.352
|% -3,47
|
|PETKM
|5,35
|166.427.245
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|65.747.482
|% -0,44
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7126
|8,7154
|% 0,35
|
|Euro
|10,2962
|10,3278
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,9656
|12,0256
|% 0,11
|
|Frank
|9,4274
|9,4842
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% 0,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,14
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,72
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 775.00 milyon TL de
-
11:24KATMR
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 281 adet işlem
-
11:23AGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 100, 820 adet işlem
-
11:22ERBOS
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 128.00 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 971 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KRDMD, TTKOM