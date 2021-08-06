***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955290
BIST
11:051.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:058,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0510,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0749
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1818
En Düşük
10,0744
11:05496,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,61
|Açılış
|: 496,80
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:03
|PENTA
|48,78
|6.847.056
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.180.713
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.518.572
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,79
|507.729.474
|% 8,21
|
|EDIP
|4,43
|13.131.489
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.704.669
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,73
|47.247.679
|% -8,53
|
|KRSTL
|1,87
|7.320.419
|% -6,03
|
|DERIM
|9,83
|4.034.267
|% -5,75
|
|GENIL
|12,79
|507.729.474
|% 8,21
|
|GARAN
|9,32
|486.167.962
|% 0,65
|
|THYAO
|12,91
|334.859.703
|% 1,18
|
|SASA
|30,50
|322.414.612
|% 2,83
|
|IZMDC
|2,88
|179.122.490
|% -3,68
|
|EKGYO
|1,82
|136.938.796
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,88
|179.122.490
|% -3,68
|
|GARAN
|9,32
|486.167.962
|% 0,65
|
|GENIL
|12,79
|507.729.474
|% 8,21
|
|YKBNK
|2,49
|81.965.431
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5803
|8,5831
|% 0,74
|
|Euro
|10,1475
|10,1538
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9158
|11,9756
|% 0,72
|
|Frank
|9,4252
|9,4820
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2823
|2,2938
|% 0,77
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-3,94
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,40
|
Seans Raporu
11:03
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11:17XU100
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11:13KTSKR
Yüzde 4.84 oranında artışla 33.78 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 034 adet işlem