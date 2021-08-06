***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955293
BIST
10:531.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:538,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0599
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5923
En Düşük
8,5140
10:5310,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0433
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1730
En Düşük
10,0744
10:53496,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,53
|Açılış
|: 496,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:53
|PENTA
|48,78
|6.818.763
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|24.838.933
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|33.971.127
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|EDIP
|4,43
|12.766.630
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.457.338
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,75
|44.779.793
|% -8,35
|
|DERIM
|9,80
|3.699.784
|% -6,04
|
|KRSTL
|1,88
|6.421.744
|% -5,53
|
|GARAN
|9,33
|472.148.129
|% 0,76
|
|GENIL
|12,69
|468.209.620
|% 7,36
|
|SASA
|30,50
|309.269.710
|% 2,83
|
|THYAO
|12,92
|289.305.599
|% 1,25
|
|IZMDC
|2,90
|166.526.520
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,84
|107.780.992
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,90
|166.526.520
|% -3,01
|
|GARAN
|9,33
|472.148.129
|% 0,76
|
|GENIL
|12,69
|468.209.620
|% 7,36
|
|YKBNK
|2,51
|73.101.993
|% 0,80
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5779
|8,5798
|% 0,70
|
|Euro
|10,1438
|10,1502
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,9050
|11,9647
|% 0,63
|
|Frank
|9,4158
|9,4726
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2799
|2,2913
|% 0,66
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,64
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|0,38
|