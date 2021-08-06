***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955289
BIST
11:071.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:078,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0710,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1783
En Düşük
10,0744
11:07496,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 496,53
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PENTA
|48,78
|6.863.446
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.243.033
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.765.580
|% 9,82
|
|DNISI
|13,59
|31.446.008
|% 9,16
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|EDIP
|4,43
|13.326.325
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.988.345
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,78
|48.305.162
|% -8,10
|
|SELVA
|7,50
|16.242.952
|% -6,72
|
|METUR
|4,21
|49.332.824
|% -6,24
|
|GENIL
|12,88
|526.005.389
|% 8,97
|
|GARAN
|9,34
|497.983.323
|% 0,86
|
|THYAO
|12,90
|346.069.934
|% 1,10
|
|SASA
|30,42
|330.105.377
|% 2,56
|
|IZMDC
|2,89
|183.331.060
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,84
|151.911.502
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,89
|183.331.060
|% -3,34
|
|GARAN
|9,34
|497.983.323
|% 0,86
|
|GENIL
|12,88
|526.005.389
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,50
|91.977.742
|% 0,40
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5805
|8,5836
|% 0,75
|
|Euro
|10,1243
|10,1783
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9056
|11,9653
|% 0,63
|
|Frank
|9,4200
|9,4768
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2814
|2,2928
|% 0,72
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,84
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,29
|