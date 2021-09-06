***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 17:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962045
BIST
15:271.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:278,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0084
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2710,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:27489,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,71
|Açılış
|: 489,45
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ORCAY
|14,33
|159.143.677
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.998.946
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.203.929
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.058.586
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.619.826
|% -3,28
|
|GARAN
|9,45
|1.224.098.356
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|550.451.726
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|438.946.801
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,28
|378.975.849
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|317.137.372
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|550.451.726
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|1.224.098.356
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|309.401.556
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|67.490.614
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|76.812.496
|% 1,38
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4668
|8,4706
|% 0,10
|
|Euro
|10,0283
|10,0362
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6740
|11,7326
|% 0,50
|
|Frank
|9,1945
|9,2499
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,09
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|