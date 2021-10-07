***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 12:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967895
BIST
15:351.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,87
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:358,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:3510,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:35501,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:35
|OZBAL
|16,61
|44.642.443
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.830.490
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.583.866
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.043.181
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|27.166.334
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.878.645
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|398.128.435
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,20
|1.611.497.164
|% 1,64
|
|GARAN
|9,33
|822.143.111
|% 1,19
|
|THYAO
|14,08
|732.425.783
|% 2,70
|
|EREGL
|16,80
|652.536.834
|% 4,02
|
|ASELS
|15,37
|631.186.168
|% 3,64
|
|PETKM
|6,20
|1.611.497.164
|% 1,64
|
|GARAN
|9,33
|822.143.111
|% 1,19
|
|ODAS
|1,46
|123.481.830
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,78
|123.677.672
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|120.573.237
|% 1,58
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8728
|8,8780
|% 0,09
|
|Euro
|10,2737
|10,2805
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0287
|12,0890
|% 0,10
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-7,56
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.310
|3.394
|-3,49
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,68
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|80,67
|80,67
|-0,41
|
Seans Raporu
15:35
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15:51XU030
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15:49CRFSA
Yüzde 6.10 oranında artışla 45.22 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 687 adet işlem
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15:48KUYAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 325, 519 adet işlem