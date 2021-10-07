***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 12:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967897
BIST
15:361.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:368,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:3610,2801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:36501,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,02
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:36
|DOBUR
|29,04
|3.830.577
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.642.443
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.795
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.583.866
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.043.991
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|27.209.804
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.888.425
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|398.440.748
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,20
|1.615.305.448
|% 1,64
|
|GARAN
|9,34
|823.785.456
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|734.799.396
|% 2,63
|
|EREGL
|16,80
|653.951.914
|% 4,02
|
|ASELS
|15,38
|631.683.430
|% 3,71
|
|PETKM
|6,20
|1.615.305.448
|% 1,64
|
|GARAN
|9,34
|823.785.456
|% 1,30
|
|ODAS
|1,46
|123.963.501
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,77
|123.706.984
|% 0,57
|
|GLYHO
|1,94
|123.664.875
|% 2,11
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8733
|8,8770
|% 0,08
|
|Euro
|10,2734
|10,2801
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0315
|12,0919
|% 0,13
|
|Frank
|9,5337
|9,5912
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3600
|2,3718
|% 0,05
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-6,36
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.309
|3.393
|-4,70
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,27
|
|Çeyrek
|802
|821
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|80,63
|80,63
|-0,45
|
Seans Raporu
15:36
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15:47DURDO
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15:46XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 9, 963.00 milyon TL de
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 34 artarak (% 1.61 ) 1, 221
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15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, DOBUR, OZBAL, SODSN, KUYAS