***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 12:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967901
BIST
14:141.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 22,64
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
14:148,8638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
14:1410,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
14:14502,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 502,90
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler14:11
|OZBAL
|16,61
|44.400.734
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.692.297
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|26.058.016
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.190.235
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|6.826.101
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|11.612.770
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|DZGYO
|1,72
|28.318.135
|% -8,51
|
|KTSKR
|36,72
|310.329.000
|% -8,06
|
|PETKM
|6,24
|1.403.312.433
|% 2,30
|
|GARAN
|9,32
|724.216.786
|% 1,08
|
|EREGL
|16,82
|604.716.542
|% 4,15
|
|THYAO
|14,08
|583.742.670
|% 2,70
|
|ASELS
|15,46
|527.880.376
|% 4,25
|
|PETKM
|6,24
|1.403.312.433
|% 2,30
|
|GARAN
|9,32
|724.216.786
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,77
|113.052.272
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|228.541.764
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,92
|95.042.901
|% 1,05
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8609
|8,8638
|% -0,07
|
|Euro
|10,2701
|10,2778
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0260
|12,0863
|% 0,08
|
|Frank
|9,5403
|9,5978
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3573
|2,3691
|% -0,06
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|0,65
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-1,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|-0,48
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,23
|
|Çeyrek
|803
|822
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,18
|80,18
|-0,90
|
Seans Raporu
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