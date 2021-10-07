BIST En Aktif Hisseler14:11
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,8609
|8,8638
|% -0,07
|Euro
|10,2701
|10,2778
|% 0,05
|Sterlin
|12,0321
|12,0925
|% 0,13
|Frank
|9,5432
|9,6007
|% 0,15
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|1,75
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,12
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-1,00
|Tam
|3.313
|3.396
|-1,03
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,49
|Çeyrek
|803
|821
|-0,25
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,17
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,02
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|-0,78
Seans Raporu 14:11
- 14:26 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, EREGL, KRDMD
- 14:26XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 37 artarak (% 1.78 ) 1, 223
- 14:26 Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KUYAS, MERIT, SODSN, NUGYO, OZBAL
- 14:26 Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, SEYKM, IDEAS
- 14:26 OZBAL, KUYAS, ISBIR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında