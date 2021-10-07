***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 12:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967898
BIST
15:481.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:488,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:4810,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:48501,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,39
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:48
|OZBAL
|16,61
|44.654.303
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.859.704
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|5.416.057
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.281.150
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.070.592
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|29.697.567
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.888.664
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|399.342.157
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,25
|1.700.256.233
|% 2,46
|
|GARAN
|9,35
|906.712.664
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|739.488.635
|% 2,63
|
|EREGL
|16,83
|663.212.513
|% 4,21
|
|ASELS
|15,42
|638.500.093
|% 3,98
|
|PETKM
|6,25
|1.700.256.233
|% 2,46
|
|ODAS
|1,45
|158.485.540
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|906.712.664
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|123.919.726
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|126.467.013
|% 1,58
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8748
|8,8788
|% 0,10
|
|Euro
|10,2733
|10,2793
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0318
|12,0922
|% 0,13
|
|Frank
|9,5339
|9,5914
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3598
|2,3716
|% 0,04
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-6,29
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-5,30
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,56
|
|Çeyrek
|802
|820
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-0,39
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
15:57ACSEL
Yüzde 6.25 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 729 adet işlem
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 58 artarak (% 1.80 ) 1, 223
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, OZBAL, KUYAS, DOBUR, MERIT, SODSN
-
15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, IDEAS, KERVN, PAMEL, SEYKM
-
15:56
VAKKO, YEOTK, NUGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında