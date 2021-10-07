***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 12:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967900
BIST
16:011.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,40
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:018,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:0110,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:01500,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,06
|Açılış
|: 500,77
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,08
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|29,04
|4.025.435
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.728.400
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|7.693.595
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.282.021
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.082.612
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|32.059.578
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.934.447
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|400.167.799
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,23
|1.741.041.975
|% 2,13
|
|GARAN
|9,34
|960.055.231
|% 1,30
|
|THYAO
|14,05
|742.952.585
|% 2,48
|
|EREGL
|16,80
|668.640.892
|% 4,02
|
|ASELS
|15,39
|640.638.385
|% 3,78
|
|PETKM
|6,23
|1.741.041.975
|% 2,13
|
|ODAS
|1,45
|159.164.325
|% 2,11
|
|GARAN
|9,34
|960.055.231
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,78
|124.016.538
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|127.058.177
|% 1,58
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8728
|8,8753
|% 0,06
|
|Euro
|10,2536
|10,2766
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0219
|12,0822
|% 0,05
|
|Frank
|9,5290
|9,5864
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-8,81
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|-9,52
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|-4,60
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15HURGZ
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 254, 728 adet işlem
-
16:14YEOTK
Yüzde 5.18 oranında artışla 87.30 lira fiyatla işlem gören hissede 468, 926 adet işlem
-
16:12YUNSA
Yüzde 9.38 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 200 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 7 artarak (% 1.72 ) 1, 222
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, VAKKO, MERIT, BURCE, SODSN, OZBAL, KUYAS