***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974737
BIST
17:021.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 29,37
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:029,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0888
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0211,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0553
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:02561,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 13,09
|Açılış
|: 561,59
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CLEBI
|188,60
|205.269.193
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.965.343
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.302.633
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|143.690.841
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.373.277
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.990.222
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.846.935
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|279.751.241
|% -8,50
|
|DGKLB
|2,34
|140.812.210
|% -6,77
|
|FRIGO
|2,64
|21.614.909
|% -5,38
|
|THYAO
|16,74
|2.648.632.404
|% 7,45
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|ISCTR
|6,17
|807.867.701
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|732.648.276
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|692.544.114
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|277.550.879
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|451.927.326
|% 1,51
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7243
|9,7295
|% 0,92
|
|Euro
|11,2410
|11,2559
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,1060
|13,1717
|% -0,36
|
|Frank
|10,5965
|10,6603
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5826
|2,5956
|% 0,81
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|28,02
|
|Altın Gr.
|561
|562
|13,09
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.688
|3.781
|62,61
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,64
|
|Çeyrek
|895
|915
|15,62
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,21
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:02
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 43 artarak (% 2.09 ) 1, 386
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