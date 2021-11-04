***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974746
BIST
17:021.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 29,37
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:029,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0888
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0211,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0553
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:02561,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 13,09
|Açılış
|: 561,59
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:02
|TETMT
|190,80
|7.966.678
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.269.758
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.324.008
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|143.898.577
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.374.595
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|11.022.692
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.849.341
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|280.068.618
|% -8,70
|
|DGKLB
|2,34
|141.585.256
|% -6,77
|
|FRIGO
|2,63
|21.690.883
|% -5,73
|
|THYAO
|16,74
|2.649.854.499
|% 7,45
|
|GARAN
|10,52
|2.237.118.014
|% 1,35
|
|ISCTR
|6,16
|809.416.923
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,97
|789.022.540
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|734.700.483
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|699.413.814
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|789.022.540
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,11
|277.729.141
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|452.152.089
|% 1,51
|
|GARAN
|10,52
|2.237.118.014
|% 1,35
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7243
|9,7295
|% 0,92
|
|Euro
|11,2410
|11,2559
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,1002
|13,1659
|% -0,40
|
|Frank
|10,5930
|10,6568
|% 0,59
|
|Riyal
|2,5824
|2,5953
|% 0,80
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,99
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,92
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.686
|3.778
|59,97
|
|Yarım
|1.781
|1.828
|29,01
|
|Çeyrek
|893
|914
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|0,19
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,96
|
Seans Raporu
17:02
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