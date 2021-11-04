***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974748
BIST
15:241.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 21,69
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:249,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0996
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:2411,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0744
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:24559,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 10,82
|Açılış
|: 559,32
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:22
|GLYHO
|1,98
|286.069.262
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|162.429.604
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|136.038.322
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|121.389.338
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|66.460.706
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|9.681.259
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.609.840
|% -9,95
|
|CANTE
|11,88
|70.183.078
|% -8,62
|
|IHAAS
|4,63
|252.224.175
|% -8,50
|
|FRIGO
|2,64
|18.304.497
|% -5,38
|
|THYAO
|16,70
|2.354.798.358
|% 7,19
|
|GARAN
|10,51
|1.730.573.802
|% 1,25
|
|TSKB
|1,56
|611.240.782
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|598.046.759
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,06
|562.787.105
|% 1,68
|
|TSKB
|1,56
|611.240.782
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,94
|539.241.722
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,03
|361.641.328
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,09
|182.082.287
|% 0,00
|
|GARAN
|10,51
|1.730.573.802
|% 1,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7336
|9,7348
|% 0,98
|
|Euro
|11,2581
|11,2719
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,1652
|13,2312
|% 0,09
|
|Frank
|10,6259
|10,6899
|% 0,91
|
|Riyal
|2,5897
|2,6027
|% 1,09
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|12,50
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,38
|
|Cumhuriyet
|3.682
|3.737
|41,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|37,48
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|18,13
|
|Çeyrek
|888
|908
|9,06
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,12
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,79
|
Seans Raporu
15:22
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