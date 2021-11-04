***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974751
BIST
15:461.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 22,10
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:469,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0923
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:4611,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0693
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2940
En Düşük
11,1804
15:46560,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 11,73
|Açılış
|: 560,22
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
560,41
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:44
|PRKAB
|27,16
|137.682.489
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|67.138.995
|% 9,92
|
|GARFA
|13,18
|4.275.890
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.869.519
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|BASGZ
|28,04
|9.710.925
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.658.560
|% -9,95
|
|CANTE
|11,87
|72.725.396
|% -8,69
|
|IHAAS
|4,63
|256.492.468
|% -8,50
|
|DGKLB
|2,37
|128.765.850
|% -5,58
|
|THYAO
|16,66
|2.412.567.069
|% 6,93
|
|GARAN
|10,52
|1.802.568.603
|% 1,35
|
|TSKB
|1,56
|612.712.723
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|608.853.796
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,07
|591.733.694
|% 1,85
|
|TSKB
|1,56
|612.712.723
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,96
|590.691.198
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,03
|381.852.779
|% 2,01
|
|GARAN
|10,52
|1.802.568.603
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,10
|183.753.470
|% 0,92
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7349
|9,7382
|% 1,01
|
|Euro
|11,2665
|11,2761
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,1643
|13,2304
|% 0,09
|
|Frank
|10,6246
|10,6886
|% 0,89
|
|Riyal
|2,5897
|2,6027
|% 1,09
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|21,43
|
|Altın Gr.
|559
|560
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|54,00
|
|Tam
|3.678
|3.771
|52,57
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|25,43
|
|Çeyrek
|892
|912
|12,71
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,16
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,79
|