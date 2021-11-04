***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974747
BIST
16:281.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 26,95
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:289,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0809
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:2811,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0593
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:28560,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 11,67
|Açılış
|: 560,17
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:26
|GLYHO
|1,98
|290.890.755
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.174.327
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.682.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.909.139
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|139.977.954
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|10.163.098
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.746.929
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|265.608.135
|% -8,50
|
|CANTE
|12,10
|80.179.268
|% -6,92
|
|FRIGO
|2,62
|20.057.017
|% -6,09
|
|THYAO
|16,72
|2.572.853.803
|% 7,32
|
|GARAN
|10,56
|1.983.369.277
|% 1,73
|
|ISCTR
|6,12
|686.411.785
|% 2,68
|
|TSKB
|1,58
|676.652.493
|% 5,33
|
|KRDMD
|7,32
|646.297.339
|% 0,97
|
|TSKB
|1,58
|676.652.493
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,97
|622.521.296
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|223.899.775
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,03
|398.503.384
|% 2,01
|
|GARAN
|10,56
|1.983.369.277
|% 1,73
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7165
|9,7264
|% 0,89
|
|Euro
|11,2524
|11,2596
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1249
|13,1907
|% -0,21
|
|Frank
|10,6096
|10,6735
|% 0,75
|
|Riyal
|2,5834
|2,5964
|% 0,84
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|23,05
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,18
|
|Cumhuriyet
|3.705
|3.761
|65,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,57
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,30
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,19
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|2,36
|