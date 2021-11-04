***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974750
BIST
16:211.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 28,46
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.576
En Düşük
1.562
16:219,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0788
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:2111,2605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0599
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:21559,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 11,45
|Açılış
|: 559,95
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:21
|GLYHO
|1,98
|290.836.325
|% 10,00
|
|TETMT
|190,80
|7.676.887
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.150.752
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.909.139
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|139.849.385
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|10.158.668
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.744.452
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,64
|265.307.660
|% -8,30
|
|CANTE
|12,07
|79.602.363
|% -7,15
|
|DGKLB
|2,36
|131.828.327
|% -5,98
|
|THYAO
|16,71
|2.570.555.925
|% 7,25
|
|GARAN
|10,57
|1.982.283.479
|% 1,83
|
|ISCTR
|6,12
|679.744.951
|% 2,68
|
|TSKB
|1,58
|676.434.993
|% 5,33
|
|KRDMD
|7,31
|644.856.886
|% 0,83
|
|TSKB
|1,58
|676.434.993
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,97
|622.464.139
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,02
|398.484.635
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,11
|212.606.392
|% 1,83
|
|GARAN
|10,57
|1.982.283.479
|% 1,83
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7085
|9,7195
|% 0,82
|
|Euro
|11,2528
|11,2605
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1387
|13,2045
|% -0,11
|
|Frank
|10,6150
|10,6789
|% 0,80
|
|Riyal
|2,5849
|2,5978
|% 0,90
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|22,10
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,77
|
|Cumhuriyet
|3.705
|3.761
|65,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,42
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,22
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|2,43
|
Seans Raporu
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